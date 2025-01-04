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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот и его команда надеются продолжить победную серию
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока в Англии нет более достойного претендента на чемпионство, чем "Ливерпуль" и турнирная таблица это отлично отражает. Следующий матч — принципиальное противостояние против "Манчестер Юнайтед" и то, в каком состоянии находится их соперник, только облегчает задачу. Увидим ли мы какие-нибудь сюрпризы от подопечных Рубена Аморима?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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