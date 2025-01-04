Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пока в Англии нет более достойного претендента на чемпионство, чем "Ливерпуль" и турнирная таблица это отлично отражает. Следующий матч — принципиальное противостояние против "Манчестер Юнайтед" и то, в каком состоянии находится их соперник, только облегчает задачу. Увидим ли мы какие-нибудь сюрпризы от подопечных Рубена Аморима?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 января.

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