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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот и его команда надеются продолжить победную серию

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пока в Англии нет более достойного претендента на чемпионство, чем "Ливерпуль" и турнирная таблица это отлично отражает. Следующий матч — принципиальное противостояние против "Манчестер Юнайтед" и то, в каком состоянии находится их соперник, только облегчает задачу. Увидим ли мы какие-нибудь сюрпризы от подопечных Рубена Аморима?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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