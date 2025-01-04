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Брайтон - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Брайтон - Арсенал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.01.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Брайтон - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В одним из матчей 20-го тура АПЛ состоится встреча между "Брайтоном" и лондонским "Арсеналом".

Подопечные Микеля Артеты уже начали 2025 год выездной победой над "Брентфордом", а для "чаек" эта игра станет первой в новом году. Кто в этом противостоянии сможет одержать победу, если в первом круге команда Фабиана Хюрцелера смогла отобрать у "Арсенала" очки, сыграв на "Эмирейтс" вничью?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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Если вы не сможете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на футбольном поле с помощью текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол>>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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