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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим выглядит обреченным
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" уже сказал многое о проблемах клуба, в котором он оказался. Это не то, что можно решить трансферами и вообще не разрешается в пределах одного сезона, это будет долгий процесс.
Пока у команды невероятные проблемы и играть матч против "Ливерпуля" в таком состоянии почти смертельный приговор. Но посмотрим. Возможно, именно на этот матч мы увидим особое настроение от игроков "красных дьяволов".
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 января.
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Английская Премьер-лига. 20-й тур.
5 января. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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