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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим выглядит обреченным

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" уже сказал многое о проблемах клуба, в котором он оказался. Это не то, что можно решить трансферами и вообще не разрешается в пределах одного сезона, это будет долгий процесс.

Пока у команды невероятные проблемы и играть матч против "Ливерпуля" в таком состоянии почти смертельный приговор. Но посмотрим. Возможно, именно на этот матч мы увидим особое настроение от игроков "красных дьяволов".

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 5 января.

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Английская Премьер-лига. 20-й тур.

5 января. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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