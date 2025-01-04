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Шотландский клуб изучает возможность подписать защитника Арсенала

Англия

Соглашение должно состояться в этом месяце

Шотландский клуб изучает возможность подписать защитника Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" Киран Тирни может перейти в "Селтик".

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По имеющейся информации, руководство "Селтика" хочет в январе подписать Кирана Тирни. Сначала они планируют оформить аренду до конца этого сезона, а летом подписать его на постоянной основе.

Добавим, что "Арсенал" решил не активировать опцию продления контракта Тирни, он закончится в конце сезона.

Напомним, что ранее защитник уже выступал за "Селтик".

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Источник:
JacobsBen
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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