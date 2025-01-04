Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шотландский клуб изучает возможность подписать защитника Арсенала
Соглашение должно состояться в этом месяце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Киран Тирни может перейти в "Селтик".
Читайте такжеЧемпион Бундеслиги интересуется игроком Селтика
По имеющейся информации, руководство "Селтика" хочет в январе подписать Кирана Тирни. Сначала они планируют оформить аренду до конца этого сезона, а летом подписать его на постоянной основе.
Добавим, что "Арсенал" решил не активировать опцию продления контракта Тирни, он закончится в конце сезона.
Напомним, что ранее защитник уже выступал за "Селтик".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:JacobsBen
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Примера. Валенсия – Реал 1:2. Громкая сенсация на Месталье… не состоялась
- Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши
- "Неважно, кто дает тебе пас", - Раньери объяснил Довбику, как играть в дерби с Лацио
- Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000