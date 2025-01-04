Шотландский клуб изучает возможность подписать защитника Арсенала

Защитник "Арсенала" Киран Тирни может перейти в "Селтик".

Читайте также Чемпион Бундеслиги интересуется игроком Селтика

По имеющейся информации, руководство "Селтика" хочет в январе подписать Кирана Тирни. Сначала они планируют оформить аренду до конца этого сезона, а летом подписать его на постоянной основе.

Добавим, что "Арсенал" решил не активировать опцию продления контракта Тирни, он закончится в конце сезона.

Напомним, что ранее защитник уже выступал за "Селтик".