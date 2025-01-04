Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Раньше мы этого не делали". Лидер Ливерпуля сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа
Мохамед Салах - об идеях немца и нидерландского специалиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа.
Новый тренер пришел с новой идеей, помогающей команде. Мы играем совсем по-другому. С Юргеном у нас все время была одна система. Мы придерживались ее независимо от обстоятельств. Мы делали это в течение 7-8 лет.
Новый тренер производит некоторые изменения в зависимости от игры. Раньше мы этого не делали.
Также нападающий сообщил, как новый тренер повлиял на его игру на поле.
Что касается меня, то команда полагается на меня чуть больше, чем раньше. Как-то это помогает мне выражать себя, играть по-своему и улучшать некоторые аспекты игры.
Популярное сейчас
- Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши
- "Неважно, кто дает тебе пас", - Раньери объяснил Довбику, как играть в дерби с Лацио
- Ледяные ванны. Как Забарный проводит утро после новогодних праздников. ВИДЕО
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса