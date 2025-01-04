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"Раньше мы этого не делали". Лидер Ливерпуля сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа

Англия

Мохамед Салах - об идеях немца и нидерландского специалиста

"Раньше мы этого не делали". Лидер Ливерпуля сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа.

Новый тренер пришел с новой идеей, помогающей команде. Мы играем совсем по-другому. С Юргеном у нас все время была одна система. Мы придерживались ее независимо от обстоятельств. Мы делали это в течение 7-8 лет.

Новый тренер производит некоторые изменения в зависимости от игры. Раньше мы этого не делали.

Также нападающий сообщил, как новый тренер повлиял на его игру на поле.

Что касается меня, то команда полагается на меня чуть больше, чем раньше. Как-то это помогает мне выражать себя, играть по-своему и улучшать некоторые аспекты игры.

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Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот
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Источник:
skysports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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