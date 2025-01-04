"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, "Наполи" рассматривает вариант, в котором они смогут обменять принадлежащего принадлежащему клубу Осимхена, но на данный момент находится в аренде в турецком "Галатасарае", на нападающего "МЮ" Маркуса Рашфорда.

Отмечается, что неаполитанцы выбирают такой вариант трансфера из-за того, что они не в состоянии приобрести Рашфорда из-за большой цены на англичанина.

Напомним, в этом сезоне у Осимхена 12 голов в 15 матчах за "Галатасарай". Тем временем Рашфорд имеет 7 голов в 23 матчах за "МЮ".