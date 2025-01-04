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Наполи проявляет интерес к нападающему Манчестер Юнайтед

Англия

Хотят совершить обмен Рашфорда на Осимхена

Наполи проявляет интерес к нападающему Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, "Наполи" рассматривает вариант, в котором они смогут обменять принадлежащего принадлежащему клубу Осимхена, но на данный момент находится в аренде в турецком "Галатасарае", на нападающего "МЮ" Маркуса Рашфорда.

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Отмечается, что неаполитанцы выбирают такой вариант трансфера из-за того, что они не в состоянии приобрести Рашфорда из-за большой цены на англичанина.

Напомним, в этом сезоне у Осимхена 12 голов в 15 матчах за "Галатасарай". Тем временем Рашфорд имеет 7 голов в 23 матчах за "МЮ".

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Наполи Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Виктор Осимхен
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Источник:
talksport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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