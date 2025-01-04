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Полузащитник Челси прокомментировал возвращение Энцо Переса в Ривер Плейт
Футболист это сделал в соцсети
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" прокомментировал возвращение Энцо Переса в "Ривер Плейт".
В социальной сети Instagram, Энцо Фернандес прокомментировал пост с возвращением Энцо Переса.
"В доме порядок", - написал Фернандес.
По информации Ole, всего за час пост с возвращением Энцо Переса лайкнули около 300 тысяч пользователей. Это необычно для публикаций "Ривер Плейт" в Instagram.
Энцо Фернандес и Энцо Перес играли вместе в "Ривер Плейт" почти 12 месяцев с 2020 года. Тогда Фернандес дебютировал за аргентинский клуб. Футболисты сыграли вместе 34 матча.
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