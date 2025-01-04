Полузащитник "Челси" прокомментировал возвращение Энцо Переса в "Ривер Плейт".

В социальной сети Instagram, Энцо Фернандес прокомментировал пост с возвращением Энцо Переса.

"В доме порядок", - написал Фернандес.

По информации Ole, всего за час пост с возвращением Энцо Переса лайкнули около 300 тысяч пользователей. Это необычно для публикаций "Ривер Плейт" в Instagram.

Энцо Фернандес и Энцо Перес играли вместе в "Ривер Плейт" почти 12 месяцев с 2020 года. Тогда Фернандес дебютировал за аргентинский клуб. Футболисты сыграли вместе 34 матча.