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Немецкий журналист рассказал о переговорах английского гранда со звездой ТОП-клуба Бундеслиги
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Фото: Imago
Немецкий журналист рассказал о переговорах английского гранда со звездой ТОП-клуба Бундеслиги.
По информации журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, "Манчестер Сити" не ведёт переговоры с нападающим немецкого "Айнтрахта" Омаром Мармушем.
Также, по словам журналиста, немецкий клуб не получал предложений по своему футболисту.
"Насколько я понимаю, в настоящее время не ведутся переговоры между "Айнтрахтом Франкфуртом" и "Манчестер Сити" относительно трансфера Омара Мармуша , несмотря на другие сообщения.
"Айнтрахт" также не получил никаких предложений. Клуб пока не получил никакой информации от Мармуша, указывающей на то, что он хочет перейти в ближайшие дни", - сообщил Плеттенберг.
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В этом сезоне Омар Мармуш сыграл в 24-х матчах "Айнтрахта" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.
TransferMarkt оцениваеит нападающего в 60 млн евро.
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