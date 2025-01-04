Немецкий журналист рассказал о переговорах английского гранда со звездой ТОП-клуба Бундеслиги.

По информации журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, "Манчестер Сити" не ведёт переговоры с нападающим немецкого "Айнтрахта" Омаром Мармушем.

Также, по словам журналиста, немецкий клуб не получал предложений по своему футболисту.

"Насколько я понимаю, в настоящее время не ведутся переговоры между "Айнтрахтом Франкфуртом" и "Манчестер Сити" относительно трансфера Омара Мармуша , несмотря на другие сообщения.

"Айнтрахт" также не получил никаких предложений. Клуб пока не получил никакой информации от Мармуша, указывающей на то, что он хочет перейти в ближайшие дни", - сообщил Плеттенберг.