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"Нет, не вариант": тренер Ливерпуля прокомментировал возможную ротацию в матче против МЮ

Англия

С уважением относится к сопернику

"Нет, не вариант": тренер Ливерпуля прокомментировал возможную ротацию в матче против МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Ливерпуля” Арне Слот прокомментировал возможную ротацию своих подопечных в матче 20 тура чемпионата Англии против “Манчестер Юнайтед”.

“Нет, не вариант.

Я сказал это перед первым матчем, и я могу сказать это еще раз: у них гораздо лучшие игроки, по моему мнению, чем, возможно, показывает таблица чемпионата на этот момент”, – сказал Слот.

В первом круге команды встречались на “Олд Траффорд”. Тогда "Ливерпуль" победил со счетом 3:0 благодаря дублю Диаса и голу Салаха.

На "Энфилде" дерби состоится завтра, 5 января. Старт встречи запланирован на 18:30.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арне Слот
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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