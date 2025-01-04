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"Нет, не вариант": тренер Ливерпуля прокомментировал возможную ротацию в матче против МЮ
С уважением относится к сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Ливерпуля” Арне Слот прокомментировал возможную ротацию своих подопечных в матче 20 тура чемпионата Англии против “Манчестер Юнайтед”.
“Нет, не вариант.
Я сказал это перед первым матчем, и я могу сказать это еще раз: у них гораздо лучшие игроки, по моему мнению, чем, возможно, показывает таблица чемпионата на этот момент”, – сказал Слот.
В первом круге команды встречались на “Олд Траффорд”. Тогда "Ливерпуль" победил со счетом 3:0 благодаря дублю Диаса и голу Салаха.
На "Энфилде" дерби состоится завтра, 5 января. Старт встречи запланирован на 18:30.
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