"Нет, не вариант": тренер Ливерпуля прокомментировал возможную ротацию в матче против МЮ

Главный тренер “Ливерпуля” Арне Слот прокомментировал возможную ротацию своих подопечных в матче 20 тура чемпионата Англии против “Манчестер Юнайтед”.

“Нет, не вариант.

Я сказал это перед первым матчем, и я могу сказать это еще раз: у них гораздо лучшие игроки, по моему мнению, чем, возможно, показывает таблица чемпионата на этот момент”, – сказал Слот.