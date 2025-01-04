Защитник Ливерпуля одобрил одно из правил Слота. Эксперт Sky раскритиковал пункт

Защитник "Ливерпуля" одобрил одно из правил главного тренера Арне Слота, но эксперт Sky раскритиковал этот пункт.

Арне Слот разрешил игрокам оставаться дома, а не в отеле накануне матчей на "Энфилде". Вирджил ван Дейк поприветствовал новое правило.

"Это дело каждого, но сейчас так принято. Лично я предпочитаю спать в своей постели и быть со своей семьёй, так что всё складывается довольно хорошо. Но то, что мы делали в прошлом, тоже неплохо работало, так как мы были очень успешны в плане побед", — сказал Ван Дейк.

Однако нашлись противники данного правила. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Гари Невилл в своё время не согласился бы с ним.

"Нам это нравилось. Нам нравилось [жить в отеле в пятницу вечером]. Переключайтесь — все высыпаются, ни у кого нет проблем с детьми, никто не плачет", - сказал Невилл.

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Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков и с игрой в запасе против "Эвертона".

Команда Арне Слота встретится с "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" 5 января. Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.