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Защитник Ливерпуля одобрил одно из правил Слота. Эксперт Sky раскритиковал пункт

Англия

Такие разные мнения

Защитник Ливерпуля одобрил одно из правил Слота. Эксперт Sky раскритиковал пункт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" одобрил одно из правил главного тренера Арне Слота, но эксперт Sky раскритиковал этот пункт.

Арне Слот разрешил игрокам оставаться дома, а не в отеле накануне матчей на "Энфилде". Вирджил ван Дейк поприветствовал новое правило.

"Это дело каждого, но сейчас так принято. Лично я предпочитаю спать в своей постели и быть со своей семьёй, так что всё складывается довольно хорошо. Но то, что мы делали в прошлом, тоже неплохо работало, так как мы были очень успешны в плане побед", — сказал Ван Дейк.

Однако нашлись противники данного правила. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Гари Невилл в своё время не согласился бы с ним.

"Нам это нравилось. Нам нравилось [жить в отеле в пятницу вечером]. Переключайтесь — все высыпаются, ни у кого нет проблем с детьми, никто не плачет", - сказал Невилл.

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Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков и с игрой в запасе против "Эвертона".

Команда Арне Слота встретится с "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" 5 января. Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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