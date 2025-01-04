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Защитник Ливерпуля одобрил одно из правил Слота. Эксперт Sky раскритиковал пункт
Такие разные мнения
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" одобрил одно из правил главного тренера Арне Слота, но эксперт Sky раскритиковал этот пункт.
Арне Слот разрешил игрокам оставаться дома, а не в отеле накануне матчей на "Энфилде". Вирджил ван Дейк поприветствовал новое правило.
"Это дело каждого, но сейчас так принято. Лично я предпочитаю спать в своей постели и быть со своей семьёй, так что всё складывается довольно хорошо. Но то, что мы делали в прошлом, тоже неплохо работало, так как мы были очень успешны в плане побед", — сказал Ван Дейк.
Однако нашлись противники данного правила. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Гари Невилл в своё время не согласился бы с ним.
"Нам это нравилось.
Нам нравилось [жить в отеле в пятницу вечером]. Переключайтесь — все высыпаются, ни у кого нет проблем с детьми, никто не плачет", - сказал Невилл.
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Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков и с игрой в запасе против "Эвертона".
Команда Арне Слота встретится с "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" 5 января. Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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