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Встреча двух экс-игроков киевского Динамо, но с разных баррикад. Тренеры выбрали стартовые составы на матч Борнмут – Эвертон
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В Английской Премьер-лиге в 20-м туре встретятся "Борнмут" Ильи Забарного и "Эвертон" Виталия Миколенко.
Илья Забарный – в старте "Борнмута"
Ready for #BOUEVE ???? pic.twitter.com/bhZKzRSSNz— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 4, 2025
В этом сезоне Илья Забарный – постоянный футболист основы "Борнмута". Украинский защитник сыграл полные 19 матчей за клуб в Премьер-Лиге, в которых получил две жёлтые карточки.
Виталий Миколенко выйдет с первых минут за "Эвертон".
Today's Toffees to face @afcbournemouth! ???? pic.twitter.com/cnFX5S2aDQ— Everton (@Everton) January 4, 2025
Виталий Миколенко сыграл в 16-ти из 18-ти матчей за "Эвертон". Матч против "Лестера" и "Ньюкасла" защитник пропустил из-за болезни и повреждения, соответственно.
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До матча "Борнмут" занимает 7-е место с 30-ю очками в таблице, "Эвертон" - 16-й с 17-ю очками и поединком в запасе против "Ливерпуля".
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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