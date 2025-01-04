  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Встреча двух экс-игроков киевского Динамо, но с разных баррикад. Тренеры выбрали стартовые составы на матч Борнмут – Эвертон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Встреча двух экс-игроков киевского Динамо, но с разных баррикад. Тренеры выбрали стартовые составы на матч Борнмут – Эвертон

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Встреча двух экс-игроков киевского Динамо, но с разных баррикад. Тренеры выбрали стартовые составы на матч Борнмут – Эвертон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Английской Премьер-лиге в 20-м туре встретятся "Борнмут" Ильи Забарного и "Эвертон" Виталия Миколенко.

Илья Забарный – в старте "Борнмута"

В этом сезоне Илья Забарный – постоянный футболист основы "Борнмута". Украинский защитник сыграл полные 19 матчей за клуб в Премьер-Лиге, в которых получил две жёлтые карточки.

Виталий Миколенко выйдет с первых минут за "Эвертон".

Виталий Миколенко сыграл в 16-ти из 18-ти матчей за "Эвертон". Матч против "Лестера" и "Ньюкасла" защитник пропустил из-за болезни и повреждения, соответственно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До матча "Борнмут" занимает 7-е место с 30-ю очками в таблице, "Эвертон" - 16-й с 17-ю очками и поединком в запасе против "Ливерпуля".

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Впервые за 10 лет. Ньюкасл в матче с Тоттенхэмом прервал неутешительную серию
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2. Сороки забивают, а шпоры разводят руками
yellow-arrow
Удобный соперник. Манчестер Сити - Вест Хэм. Текстовая трансляция матча АПЛ
Эвертон (Ливерпуль) Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости