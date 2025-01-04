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Проверка нового тренера. Брентфорд Егора Ярмолюка едет к одному из аутсайдеров АПЛ. Попал ли украинец в стартовый состав?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В Английской Премьер-Лиге встретятся "Саутгемптон" и "Брентфорд".
Егор Ярмолюк остался в замене "Брентфорда".
???? Your Bees to face the Saints#SOUBRE | #BrentfordFC— Brentford FC (@BrentfordFC) January 4, 2025
Украинский полузащитник сыграл 14 матчей за "Брентфорд" в Премьер-Лиге, пять из которых начинал с первых минут. Ещё пять матчей полузащитник остался на скамейке запасных.
Ярмолюк в сезоне не отмечался результативными действиями и на его счету два предупреждения.
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До матча "Брентфорд" занимает 12-е место с 24-ю очками, "Саутгемптон" на последнем 20-м месте с шестью очками.
Напомним, что "Саутгемптон" в середине декабря сменил тренера.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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