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Проверка нового тренера. Брентфорд Егора Ярмолюка едет к одному из аутсайдеров АПЛ. Попал ли украинец в стартовый состав?

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Проверка нового тренера. Брентфорд Егора Ярмолюка едет к одному из аутсайдеров АПЛ. Попал ли украинец в стартовый состав?

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Английской Премьер-Лиге встретятся "Саутгемптон" и "Брентфорд".

Егор Ярмолюк остался в замене "Брентфорда".

Украинский полузащитник сыграл 14 матчей за "Брентфорд" в Премьер-Лиге, пять из которых начинал с первых минут. Ещё пять матчей полузащитник остался на скамейке запасных.

Ярмолюк в сезоне не отмечался результативными действиями и на его счету два предупреждения.

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До матча "Брентфорд" занимает 12-е место с 24-ю очками, "Саутгемптон" на последнем 20-м месте с шестью очками.

Напомним, что "Саутгемптон" в середине декабря сменил тренера.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Брентфорд (Лондон) Саутгемптон Егор Ярмолюк
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Источник:
Brentford
Опубликовал: Владислав Прийменко
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