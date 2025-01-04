АПЛ. Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2. Сороки забивают, а шпоры разводят руками

Матч, о котором можно было много говорить еще перед его стартом. Анге Постекоглу оставил в запасе Сона и остался без Фрейзера Форстера, который за последние матчи напомилялся на несколько сезонов вперед. "Шпоры" уже нашли нового вратаря и подписывают Антонина Кински из "Славии", а пока что дали шанс выйти на поле Брендану Остину, не игравшему официальных матчей с 2021 года. Ну и в центре обороны те же проблемы, когда приходится играть Грею, Спенсу и Дрегушину (терпения к румынскому футболисту у Постекоглу хватило только на 45 минут).

В другом лагере Эдди Гау дал шанс Ботману выйти в стартовом составе впервые с марта прошлого года, когда получил тяжелую травму. Оба решения имели свои последствия, о которых мы поговорим подробнее, но сначала вопрос: чего вы ожидали от этого матча? Конечно, голов, ведь это одно из самых результативных противостояний в истории АПЛ. Частично эти ожидания были оправданы.

Когда команды даже не успели понять что происходит, Педро Порро получил скидку назад по флангу и выдал просто идеальную подачу на Доминика Соланке, который красиво головой открыл счет в матче. Кто проиграл борьбу Доминику? Конечно, Свен Ботман, который еще явно не в оптимальных кондициях после долгого отсутствия.

И как-то даже не успели "шпоры" порадоваться тому, что вышли вперед, как Энтони Гордон, получивший мяч на пространстве после перехвата, пробил точно в дальний угол без шансов для Остиан и сравнял счет. Перехват состоялся именно рукой от Жоэлинтона, но арбитр на ВАР заявил, что рука была в естественном положении и умысла играть ею не было, поэтому нарушение правил не зафиксировали. Такое решение очень не понравилось местным трибунам.

Далее была относительно спокойная игре и если моменты возникали, то всегда после индивидуальных ошибок отдельных футболистов. Особенно со знаком минус выделялся Раду Дрегушин, который не смог остановить прострел от Мерфи на Исака и швед спокойно закатил мяч в ворота с нескольких метров. И "сороки" уже впереди, хоть они не то, чтобы очень активно наступали. После перерыва Дрегушина сменили и вышел Регилон, которого люди мало ожидали увидеть еще в футболке "Тоттенхэма". Но вот такие времена наступили.

Куда осторожнее стали "сороки", они играли по счету и от соперника. Ну а команда Постекоглу не знает другого стиля, кроме как атаковать, чтобы не происходило. Впрочем, именно здесь атаковать и нужно было, поэтому сомнений такой подход не вызвал. Вот только сложно было воплотить это в жизнь и даже выход Сона не сильно оживил эту атаку. Только под конец матча у хозяев начали возникать реальные моменты и они могли сравнять счет. Неплохо пробивал Маддисон, а затем была затяжная атака с несколькими прострелами-ударами, все рядом, но неточно.

И на этом все из атакующего потенциала "шпор". Их закрыли, их ликвидировали и переиграли. Без ливня голов, но с тремя очками "сороки" возвращаются домой. Это их 6 победа подряд во всех турнирах, они уже сравнялись с "Челси" по очкам. А проблемы "Тоттенхэма" продолжаются и они болтаются в середине таблицы.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Тоттенхэм" — "Ньюкасл" 1:2

Голы: Соланке (4) — Гордон (6), Исак (38)

"Тоттенхэм": Остин — Порро, Дрегушин (Регилон, 46), Грей, Спенс — Сарр (Биссума, 62), Бергвалл (Маддисон, 62) — Джонсон, Кулусевски, Вернер (Сон, 62) — Соланке

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Ботман (Келли, 90+2), Берн, Холл — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи (Лонгстафф, 87), Исак (Уиллок, 87), Гордон (Барнс, 78)

Предупреждения: Регилон (90+9) — Берн (17), Жоэлинтон (73), Ботман (80), Исак (86)