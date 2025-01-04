Тоттенхэм нашел "второго Петра Чеха". Лондонцы заплатят за него 10 млн фунтов

"Тоттенхэм" вскоре оформит трансфер чешского голкипера "Славии" Праги Антонина Кински. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Голкипер, которого называют "вторым Петром Чехом", обойдется "шпорам" в 10 миллионов фунтов стерлингов.

"Тоттенхэм" и Киски уже договорились о долгосрочном соглашении. Устная договоренность существует между всеми привлеченными сторонами.

Сегодня после матча "Тоттенхэм" – "Ньюкасл" Кински должен пройти медосмотр. После этого "Славия" и "шпоры" должны подписать все официальные документы.

21-летний голкипер провел 102 матча на профессиональном уровне – все в чешских командах. Также в октябре и ноябре прошлого года вызывался в первую сборную Чехии. В том числе и на матч против Украины. Все четыре поединка он провел на скамейке запасных.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Кински в 12 миллионов евро.