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Тоттенхэм нашел "второго Петра Чеха". Лондонцы заплатят за него 10 млн фунтов
Усиление вратарской позиции
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" вскоре оформит трансфер чешского голкипера "Славии" Праги Антонина Кински. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Голкипер, которого называют "вторым Петром Чехом", обойдется "шпорам" в 10 миллионов фунтов стерлингов.
"Тоттенхэм" и Киски уже договорились о долгосрочном соглашении. Устная договоренность существует между всеми привлеченными сторонами.
Сегодня после матча "Тоттенхэм" – "Ньюкасл" Кински должен пройти медосмотр. После этого "Славия" и "шпоры" должны подписать все официальные документы.
21-летний голкипер провел 102 матча на профессиональном уровне – все в чешских командах. Также в октябре и ноябре прошлого года вызывался в первую сборную Чехии. В том числе и на матч против Украины. Все четыре поединка он провел на скамейке запасных.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Кински в 12 миллионов евро.
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