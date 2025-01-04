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Тоттенхэм нашел "второго Петра Чеха". Лондонцы заплатят за него 10 млн фунтов

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Усиление вратарской позиции

Тоттенхэм нашел "второго Петра Чеха". Лондонцы заплатят за него 10 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" вскоре оформит трансфер чешского голкипера "Славии" Праги Антонина Кински. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Голкипер, которого называют "вторым Петром Чехом", обойдется "шпорам" в 10 миллионов фунтов стерлингов.

"Тоттенхэм" и Киски уже договорились о долгосрочном соглашении. Устная договоренность существует между всеми привлеченными сторонами.

Сегодня после матча "Тоттенхэм" – "Ньюкасл" Кински должен пройти медосмотр. После этого "Славия" и "шпоры" должны подписать все официальные документы.

21-летний голкипер провел 102 матча на профессиональном уровне – все в чешских командах. Также в октябре и ноябре прошлого года вызывался в первую сборную Чехии. В том числе и на матч против Украины. Все четыре поединка он провел на скамейке запасных.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Кински в 12 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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