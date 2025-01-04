Впервые за 10 лет. Ньюкасл в матче с Тоттенхэмом прервал неутешительную серию

Английский "Ньюкасл" в матче с "Тоттенхэмом" прервал неутешительную серию.

По информации Squawka, "Ньюкасл" впервые с 2013 года ушёл на перерыв ведя в матче, при этом пропустив первыми.

Последний раз такое было в матче в мае 2013 года. В выездном матче Премьер-Лиги против "КПР" "Ньюкасл" отыгрался после первого пропущенного гола и ушёл на перерыв в статусе лидера. Тот матч закончился со счётом 2:1.

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В матче против "Тоттенхэма" "Ньюкасл" пропустил на 4-й минуте гол от нападающего Доминика Соланке. Спустя 2 минуты голом отметился нападающий "сорок" Энтони Гордон. Александр Исак вывел "Ньюкасл" вперёд на 38-й минуте.