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Ищут замену Мудрику? Мареска обратился к руководству Челси

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Ищут замену Мудрику? Мареска обратился к руководству Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Sky Sports News Джеймс Коул рассказал, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска уведомил руководство о необходимости подписать игрока на замену Михаилу Мудрику.

"Реальность текущего трансферного окна заключается в том, что трансферы на выход более вероятны, чем на вход. В "Челси" не исключают возможность попытки подписания игрока, если посчитают, что это потребуется.

Они следят за рынком, но гораздо больше вероятность, что кто-то уйдет из команды. Ситуация с Мудриком немного мутит воду, потому что Мареска намекнул, что хочет поговорить с руководством клуба о его замене после проваленного допинг-теста", - сказал Коул.

Напомним, в организме Мудрика обнаружили запрещенное вещество, из-за которого ему грозит долговременная дисквалификация. Сейчас игрок ожидает результат допинг-пробы B.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
www.skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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