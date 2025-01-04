Ищут замену Мудрику? Мареска обратился к руководству Челси

Журналист Sky Sports News Джеймс Коул рассказал, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска уведомил руководство о необходимости подписать игрока на замену Михаилу Мудрику.

"Реальность текущего трансферного окна заключается в том, что трансферы на выход более вероятны, чем на вход. В "Челси" не исключают возможность попытки подписания игрока, если посчитают, что это потребуется.

Они следят за рынком, но гораздо больше вероятность, что кто-то уйдет из команды. Ситуация с Мудриком немного мутит воду, потому что Мареска намекнул, что хочет поговорить с руководством клуба о его замене после проваленного допинг-теста", - сказал Коул.