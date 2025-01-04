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Ищут замену Мудрику? Мареска обратился к руководству Челси
Нужны деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Sky Sports News Джеймс Коул рассказал, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска уведомил руководство о необходимости подписать игрока на замену Михаилу Мудрику.
"Реальность текущего трансферного окна заключается в том, что трансферы на выход более вероятны, чем на вход. В "Челси" не исключают возможность попытки подписания игрока, если посчитают, что это потребуется.
Они следят за рынком, но гораздо больше вероятность, что кто-то уйдет из команды. Ситуация с Мудриком немного мутит воду, потому что Мареска намекнул, что хочет поговорить с руководством клуба о его замене после проваленного допинг-теста", - сказал Коул.
Напомним, в организме Мудрика обнаружили запрещенное вещество, из-за которого ему грозит долговременная дисквалификация. Сейчас игрок ожидает результат допинг-пробы B.
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