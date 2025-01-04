АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 1:1. Можем начинать говорить о кризисе

Энцо Мареска сделал лишь один небольшой сюрприз в стартовом составе накануне матча. Там мы увидели молодого воспитанника клуба Джоша Ачемпонга на позиции центрального защитника, который номинально является правым защитником. Во всем остальном максимально ожидаемая одиннадцатка, которая должна была возвращать "синих" на победный путь после двух поражений подряд.

"Кристал Пэлас" обошелся вообще без сюрпризов как в стартовом составе, так и по стилю игры в данной встрече. Уже с первых минут владение мячом забрали себе "синие". А подопечные Оливера Гласнера достаточно низко оборонялись и надеялись даже не на контратаки, а скорее на Матета, который может зацепиться, потом отдать и как-то создать атаку. В первом тайме нападающий "орлов" справлялся с этой задачей разве частично, слишком он был изолирован от всей команды, которая в основном защищалась на собственной полоивне поля.

А "Челси" первую половину встречи провели на чужой половине поля и нередко даже в штрафной площадке соперника. Каких-то невероятных розыгрышей мы не видели, однако момент гениальности на 14-й минут от Джейдона Санчо помог им отрыть счет на табло. Вингер остроумно пропустил мяч и прошел оппонента, далее отдал передачу в штрафную площадь, где открытый Палмер принял и пробил в дальний угол ворот. 0:1.

Реакции от обеих команд на этот гол мы не видели. Все продолжилось в том же духе. Несколько моментов у Джексона, также удар от Санчо, но без результата. С преимуществом в один гол "синие" ушли на перерыв. А во втором мы наконец увидели ответ от "Кристал Пэлас".

Очень активно начали тайм "орлы", особенно активным был фланг Муньоса, он неоднократно делал острые прострелы. После одного из таких должен был забивать Эберечи Эзе, но не попал в створ, а затем и Матета, потянул Роберт Санчес. То есть ребята Гласнера ожили и мы наконец увидели, за счет чего они собираются отыгрываться. "Челси" же просел и это все выглядело крайне шатко с их стороны.

Ближе к середине тайма снова проснулись подопечные Марески. Неплохой удар из-за пределов штрафной от Энцо Фернандеса, затем Нико Джексон не воспользовался подарком от Лакруа и пробил немного мимо ворот, мяч едва не поцеловал штангу ворот Хендерсона. Но все неточно, как от хозяев, так и от гостей. От этого концовка игры обещала быть максимально нервной.

И нервная концовка была обеспечена голом Жана-Филиппа Матета. На 82-й минуте потерял мяч Палмер в центре поля, после чего Сарр отдал на Эзе, который решил не бить, а откатить на Матета, который был открытым на дальней штанге и спокойно сравнял счет. 1:1. Дежавю для "Челси". В матче с "Фулхэмом" неделю назад они также вели в счете до 82-й минуты, а в итоге на эти же минуте пропустили, а затем и проиграли.

Умеет ли "Челси" наваливаться на чужие ворота и вырывать свое? Да не очень. Их потуги в попытках выйти снова вперед выглядели слабо, а иногда и просто смешно. Запомнился разве что удар от Энцо Фернандеса из-за пределов штрафной мимо ворот и на этом все.

Это очередная потеря очков для "Челси", это четвертый матч подряд без побед, это неумение контролировать ход матчей, это молодость и сырость, это, похоже, начало больших проблем для клуба. Они все еще в топ-4, но такими темпами, кажется, долго там не будут. А "Кристал Пэлас" добывает ничью и делает это мастерски и вполне заслуженно. Хорошая работа от "орлов".

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Челси" 1:1

Голы: Матета (82) — Палмер (14)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Дукуре (Камада, 69), Лерма, Митчелл — Сарр, Эзе (Нкетиа, 87) — Матета

"Челси": Санчес — Гюсто, Ачемпонґ, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо (Мадуэке, 84) — Джексон (Гию, 80)

Предупреждения: Колвилл (64), Фернандес (81)