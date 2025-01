Семь матчей без побед. Арсенал едет к Брайтону. Поставил ли Артета Зинченко в старт?

Лондонский "Арсенал" в 20-м туре Английской Премьер-Лиги едет к "Брайтону".

Александр Зинченко остался на скамейке запасных

⚫️ ???????????????????????????????? ????



???? Rice returns to the starting XI

©️ Jorginho skippers the side

???? Trossard faces his former team



Let's give it everything we've got, Gunners ????