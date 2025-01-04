Семь матчей без побед. Арсенал едет к Брайтону. Поставил ли Артета Зинченко в старт?

Лондонский "Арсенал" в 20-м туре Английской Премьер-Лиги едет к "Брайтону".

Александр Зинченко остался на скамейке запасных

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???? Rice returns to the starting XI

©️ Jorginho skippers the side

???? Trossard faces his former team



Let's give it everything we've got, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) January 4, 2025

Украинский защитник провёл за лондонский клуб 7 матчей, в основном выходя на замену. В матчах против "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед" Зинченко выходил с первых минут, но полные матчи не играл.

В прошлом матче против "Брентфорда" украинец вышел на одну минуту. На счету Зинченко одна жёлтая карточка.

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До матча "Брайтон" занимает 10-е место с 27-ю набранными очками. "Арсенал" - второй с 39-ю очками и отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 6 баллов.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.