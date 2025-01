АПЛ. Манчестер Сити – Вест Хэм 4:1. Подопечные Гвардиолы ожили?

Английская Премьер-лига, 20 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Солсбери

Впервые с октября "Манчестер Сити" одержал две победы подряд. Да, соперники из низов турнирной таблицы. Сначала был "Лестер", теперь – "Вест Хэм". Но недавно "горожане" не могли одержать верх над "Эвертоном" и "Кристал Пэлас", поэтому шесть очков в этих двух турах во время такого кризиса можно считать успехом.

Начало первого тайма прошло на встречных курсах. И именно "молотобойцы" были точнее. Но есть одно "но"... На седьмой минуте Кудус благодаря скорости и хорошему пасу от Саммервилла получил шанс пробить с восьми метров, однако попал в сетку ворот с внешней стороны. А на 10-й минуте гости все-таки забили. Хоть и случайно, но в свои ворота. Савиньо пробил с острого угла, а Цоуфал подставил ногу. Дезориентированный Ареола упал в противоположный мячу угол.

