АПЛ. Манчестер Сити – Вест Хэм 4:1. Подопечные Гвардиолы ожили?

Английская Премьер-лига, 20 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Солсбери

Впервые с октября "Манчестер Сити" одержал две победы подряд. Да, соперники из низов турнирной таблицы. Сначала был "Лестер", теперь – "Вест Хэм". Но недавно "горожане" не могли одержать верх над "Эвертоном" и "Кристал Пэлас", поэтому шесть очков в этих двух турах во время такого кризиса можно считать успехом.

Начало первого тайма прошло на встречных курсах. И именно "молотобойцы" были точнее. Но есть одно "но"... На седьмой минуте Кудус благодаря скорости и хорошему пасу от Саммервилла получил шанс пробить с восьми метров, однако попал в сетку ворот с внешней стороны. А на 10-й минуте гости все-таки забили. Хоть и случайно, но в свои ворота. Савиньо пробил с острого угла, а Цоуфал подставил ногу. Дезориентированный Ареола упал в противоположный мячу угол.

Man City go 1-0 up at home to West Ham ????



Savinho strikes into Vladimir Coufal, with the Hammers defender deflecting into the net for an own goal ????#MCIWHU pic.twitter.com/ZEC1OlBQxS — Premier League (@premierleague) January 4, 2025

На поле наступила относительная тишина, которая продолжалась до финальной 15-минутки тайма. Ее расшевелил неточным дальним ударом Пакета. Дальше де Брюйне и Холанд вывели Силву на хорошую позицию, но расстрельный удар ногой парировал Ареола. Впоследствии голкипер еще и выстрел Льюиса отразил.

На 42-й минуте вратарь гостей уже не спас. Сработала та связка, которая создала похожий гол в предыдущем матче против Лестера: Савиньо подал, Холанд головой забил. На старте второго тайма снова выстрелил этот дуэт: бразилец отдал в разрез, а норвежец пробил мимо голкипера. Еще через три минуты "Ман Сити" на чужой половине поля высоко накрыл соперника в прессинге, благодаря чему Фоден оформил четвертый гол хозяев.

Кстати, второй мяч Фила в текущем чемпионате. А забивать он начал только 21 декабря. Также у Холанда уже 16 точных ударов: до Салаха остался один гол. Но у египтянина есть еще матчи в запасе. В частности, любимый для него МЮ завтра.

После четвертого забитого "Ман Сити" больше ничего не создал в атаке. "Вест Хэм" впереди выглядел интереснее, хотя по моментам стоит говорить о количестве, а не качестве. Лишь один смогли реализовать гости: Фуллькруг забил с прострела Соучека. Гол престижа и второй точный удар немца в АПЛ.

"Сити" пока остается на шестом месте. “Вест Хэм” же находится на 13 позиции на комфортном расстоянии от зоны вылета. Но это очевидно не то, что хотели бы иметь команды. Поэтому их впереди ждет долгая и кропотливая работа.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 4:1

Голы: Цоуфал 10 (авт.), Холанд 42, 55, Фоден 58 – Фуллькруг 71

"Манчестер Сити": Ортега – Льюис, Аканджи, Аке (Гюндоган 61), Гвардиол – Ковачич (Уокер 61) – Фоден, де Брюйне, Б. Силва, Савиньо (Макети 80) – Холанд (Грилиш 84)

"Вест Хэм": Ареола – Цоуфал, Тодибо (Мавропанос 53), Килман, Уан-Биссака – Соучек, Альварес (Ингс 87) – Кудус (Луис Гильерме 72), Пакета, Саммервилл – Фуллькруг

Предупреждения: Ковачич 28, Уокер 64 – Фуллькруг 14, Лопетеги 23 (вне поля)