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Один из грандов Украинской Премьер-Лиги вернулся к тренировкам
Эта команда сыграет не только контрольные матчи
Фото - ФК Шахтар
Один из клубов Украинской Премьер-Лиги вернулся к тренировкам.
Донецкий "Шахтер" в соцсетях сообщил о выходе команды из отпуска и возвращении к тренировкам.
По сообщениям сайта донецкого клуба, первая тренировка была активацией в фитнес-зале, далее уже на поле состоялись разминка и тестирование физических кондиций игроков.
Клуб сообщил, что тренерский штаб привлек к сборам первой команды несколько футболистов юношеского состава "горняков".
Соперников на сборах клуб пока не назвал, но стало известно, что первым оппонентом "горняков" станет "Динамо Загреб".
Напомним, что "Шахтер" 22 января сыграет с "Брестом" в 7-м туре Лиги Чемпионов, а через неделю встретится с дортмундской Боруссией.
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