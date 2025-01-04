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Один из грандов Украинской Премьер-Лиги вернулся к тренировкам

Англия
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Эта команда сыграет не только контрольные матчи

Один из грандов Украинской Премьер-Лиги вернулся к тренировкам

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

Один из клубов Украинской Премьер-Лиги вернулся к тренировкам.

Донецкий "Шахтер" в соцсетях сообщил о выходе команды из отпуска и возвращении к тренировкам.

По сообщениям сайта донецкого клуба, первая тренировка была активацией в фитнес-зале, далее уже на поле состоялись разминка и тестирование физических кондиций игроков.

Клуб сообщил, что тренерский штаб привлек к сборам первой команды несколько футболистов юношеского состава "горняков".

Соперников на сборах клуб пока не назвал, но стало известно, что первым оппонентом "горняков" станет "Динамо Загреб".

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Напомним, что "Шахтер" 22 января сыграет с "Брестом" в 7-м туре Лиги Чемпионов, а через неделю встретится с дортмундской Боруссией.

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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