  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Постекоглу: Думаю, что никогда в своей карьере не был так зол, как сейчас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постекоглу: Думаю, что никогда в своей карьере не был так зол, как сейчас

Англия

Главный тренер дал послематчевый комментарий после встречи с Ньюкаслом

Постекоглу: Думаю, что никогда в своей карьере не был так зол, как сейчас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу дал комментарий после матча с "Ньюкаслом".

По словам австралийского тренера, он зол из-за того, что футболисты не получили очков за великолепную игру.

"Учитывая всё, через что нам пришлось пройти, и ситуацию, в которой мы сейчас находимся, я снимаю шляпу перед игроками.

Я думал, что они были великолепны. Я просто очень, очень зол, я думаю, что никогда в своей карьере не был так зол, как сейчас, из-за того, что им не дали заслуженных наград за фантастическую игру", — сказал Постекоглу после матча.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл "Ньюкаслу" на домашнем поле со счётом 1:2. В турнирной таблице "шпоры" на 12-м месте с 24-мя очками.

Видеообзор поединка смотрите на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Один из грандов Украинской Премьер-Лиги вернулся к тренировкам
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут забивает из-под Миколенко, Вилла обыгрывает Лестер, Брентфорд уничтожает Саутгемптон
Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости