Постекоглу: Думаю, что никогда в своей карьере не был так зол, как сейчас

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу дал комментарий после матча с "Ньюкаслом".

По словам австралийского тренера, он зол из-за того, что футболисты не получили очков за великолепную игру.

"Учитывая всё, через что нам пришлось пройти, и ситуацию, в которой мы сейчас находимся, я снимаю шляпу перед игроками.

Я думал, что они были великолепны. Я просто очень, очень зол, я думаю, что никогда в своей карьере не был так зол, как сейчас, из-за того, что им не дали заслуженных наград за фантастическую игру", — сказал Постекоглу после матча.