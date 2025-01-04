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Постекоглу: Думаю, что никогда в своей карьере не был так зол, как сейчас
Главный тренер дал послематчевый комментарий после встречи с Ньюкаслом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу дал комментарий после матча с "Ньюкаслом".
По словам австралийского тренера, он зол из-за того, что футболисты не получили очков за великолепную игру.
"Учитывая всё, через что нам пришлось пройти, и ситуацию, в которой мы сейчас находимся, я снимаю шляпу перед игроками.
Я думал, что они были великолепны. Я просто очень, очень зол, я думаю, что никогда в своей карьере не был так зол, как сейчас, из-за того, что им не дали заслуженных наград за фантастическую игру", — сказал Постекоглу после матча.
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Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл "Ньюкаслу" на домашнем поле со счётом 1:2. В турнирной таблице "шпоры" на 12-м месте с 24-мя очками.
Видеообзор поединка смотрите на нашем сайте.
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