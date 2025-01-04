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АПЛ. Борнмут забивает из-под Миколенко, Вилла обыгрывает Лестер, Брентфорд уничтожает Саутгемптон

Англия
Обновлено

О матчах, стартовавших в 17:00 по Киеву

АПЛ. Борнмут забивает из-под Миколенко, Вилла обыгрывает Лестер, Брентфорд уничтожает Саутгемптон

Getty Images / Global Images Ukraine

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АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

"Борнмут" – "Эвертон" 1:0

Гол: Брукс (77)

"Борнмут": Траверс – Хилл, Забарный, Хюйсен, Керкез – Кристи, Кук – Семеньо, Клюйверт, Уаттара – Эванилсон

"Эвертон": Пикфорд – Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко – Мангаля, Гуйе – Линдстрем, Дукуре, Ндиайе – Броя

***

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Астон Вилла" – "Лестер" 2:1

Голы: Баркли (58), Бэйли (76) – Мавидиди (63)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Камара, Баркли – Бэйли, Тилеманс, Макгинн – Уоткинс

"Лестер": Столарчик – Джастин, Коади, Вестергор, Томас – Уинкс, Сумаре – Айю, Эль-Ханнус, Мавидиди – Варди

***

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

"Саутгемптон" – "Брентфорд" 0:5

Голы: Шаде, Мбеумо (62; 69, с пенальти), Луис-Поттер (90+2), Висса (90+4)

"Саутгемптон": Рамздейл – Харвуд-Беллис, Беднарек, Вуд – Бри, Угочукву, Арибо, Уокер-Питерс – Диблинг, Онуачу, Сулемана

"Брентфорд": Флеккен – Роэрслев, Коллинз, Ван ден Берг, Луис-Поттер – Йенсен, Нергор, Дамсгор – Мбеумо, Висса, Шаде

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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