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АПЛ. Борнмут забивает из-под Миколенко, Вилла обыгрывает Лестер, Брентфорд уничтожает Саутгемптон
О матчах, стартовавших в 17:00 по Киеву
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 20-й тур
Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)
"Борнмут" – "Эвертон" 1:0
Гол: Брукс (77)
"Борнмут": Траверс – Хилл, Забарный, Хюйсен, Керкез – Кристи, Кук – Семеньо, Клюйверт, Уаттара – Эванилсон
"Эвертон": Пикфорд – Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко – Мангаля, Гуйе – Линдстрем, Дукуре, Ндиайе – Броя
***
АПЛ, 20-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
"Астон Вилла" – "Лестер" 2:1
Голы: Баркли (58), Бэйли (76) – Мавидиди (63)
"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Динь – Камара, Баркли – Бэйли, Тилеманс, Макгинн – Уоткинс
"Лестер": Столарчик – Джастин, Коади, Вестергор, Томас – Уинкс, Сумаре – Айю, Эль-Ханнус, Мавидиди – Варди
***
АПЛ, 20-й тур
Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)
"Саутгемптон" – "Брентфорд" 0:5
Голы: Шаде, Мбеумо (62; 69, с пенальти), Луис-Поттер (90+2), Висса (90+4)
"Саутгемптон": Рамздейл – Харвуд-Беллис, Беднарек, Вуд – Бри, Угочукву, Арибо, Уокер-Питерс – Диблинг, Онуачу, Сулемана
"Брентфорд": Флеккен – Роэрслев, Коллинз, Ван ден Берг, Луис-Поттер – Йенсен, Нергор, Дамсгор – Мбеумо, Висса, Шаде
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