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Топ-10 все ближе. Де Брюйне провел юбилейный матч в составе Манчестер Сити
Вписывает свое имя в историю
Getty Images / Global Images Ukraine
В 20-м туре "горожане" разгромили дома "Вест Хэм" (4:1). Для Кевина де Брюйне этот поединок стал 400-м в футболке "Манчестер Сити". Бельгиец отметил юбилей результативной передачей.
КДБ сыграл самое большое количество матчей в клубе в XXI веке, опередив недавно Давида Сильву (390). Полузащитник стал лишь 15-м игроком "Сити", достигшим отметки 400 встреч.
Добавим, что топ-10 состоит преимущественно из футболистов, выступавших в коллективе еще в 1970-х и 1980-х годах. Десятку замыкает бывший фланговый защитник Вилли Донахи, покинувший команду в 1980-м, отыграв 431 матч.
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