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Капитан Астон Виллы вылетел на срок до пяти недель, - Унаи Эмери
У него уже была травма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал, что капитан клуба вылетел на срок до пяти недель.
По его словам, Макгинн в матче против "Лестера" получил травму подколенного сухожилия.
"Это может быть растяжение подколенного сухожилия. В зависимости от степени тяжести он может выбыть на две, три, четыре или пять недель", — предположил Эмери.
В этом сезоне это уже вторая травма подколенного сухожилия у Макгинна. В сентябре он хромая покинул поле в матче против "Вулверхэмптона".
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В матче против "Лестера" Джон Макгинн получил мышечную травму на 19-й минуте и вынужден был покинуть поле.
"Астон Вилла" обыграла "Лестер" со счётом 2:1.
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