АПЛ. Брайтон – Арсенал 1:1. Неудачный второй тайм стоил результата канонирам

Травм у команды Микеля Артеты и так достаточно, а тут еще и добавляется потеря Тимбера из-за дисквалификации. В стартовом составе лондонского коллектива на позиции правого защитника мы снова увидели Томаса Партея. Кроме этого, выбор старта был относительно очевидным и, к сожалению, без Александра Зинченко. Хотя нет, Эдегор на скамейке запасных вызвал вопросы. С другой стороны Фабиан Гюрцелер страдает от кадровых потерь еще больше, ему также не хватает любимых основных исполнителей и приходится выкручиваться.

В последнее время выкручиваться получается не очень удачно. "Чайки" без побед в последних 7 матчах и эти результаты на самом деле соответствуют игре команды. Поэтому приезд на их стадион "Арсенала" не сулил ничего положительного, несмотря на то, что в августе они успешно отобрали очки у "канониров". То был другой период и совсем другой матч. А что получилось здесь?

Здесь мы увидели невероятно эмоциональный поединок. Именно эмоции, особенно в конце первого тайма, играли едва ли не главную роль на поле. Но до этого был еще и футбол. Неплохо начали эту встречу "канониры", однако не смогли забрать ее под контроль полностью. Но и этого хватило, чтобы юный Нванери открыл счет.

То, как он принял мяч по флангу, сместился в центр и пробил по воротам, уже напомнило стиль Букайо Сака, которого он и призван заменить. Удар, правда, получился не очень удачным, ведь в зону голкипера, однако Барт Вербрюгген пропустил круглого под рукой, не испортив такой красивый момент юному Итану. 0:1 и все идет по плану.

Команда Артеты прекрасно известна тем, что умеет удерживать добытый результат и практически не дает шансов сопернику дойти до своих ворот. Сегодня был не тот случай. Моменты после пропущенного гола у "чаек" начали появляться. Наиболее острый эпизод был с Саймоном Адингра. Ивуарийцу не хватило времени и пространства, чтобы нанести хороший удар с хорошей позиции. Но и "Арсенал" не спал, правда дальнейшая острота приходила в основном после стандартов, коронного приема "канониров" в этом сезоне.

В конце первого тайма было много борьбы и все успокоилось уже после перерыва. Неплохо начали гости и вторую половину встречи, однако опять же, в основном острыми они были на стандартах, этого им точно хватает. И пока игра шла относительно спокойно, Жоао Педро заработал пенальти в чужой штрафной площадке. Подбросил себе мяч вверх бразилец и Салиба не попал головой по мячу, а ударил в скулу самого Педро. Тот, кто пострадал, сам пенальти и реализовал. Было интересно посмотреть, как на подобное будут реагировать ребята Артеты. Наставник сразу добавил креатива в центр и выпустил Мартина Эдегора.

Однако остроты в игре "канониров" это не добавило и до конца матча "чайки" выглядели даже интереснее и имели больше шансов, чтобы в итоге выиграть матч. Первый тайм от гостей был неплохим, но второй перечеркнул все их старания первых 45 минут. Артета теряет очки и "Ливерпуль" имеет шанс оторваться еще больше. Хотя казалось, что мерсисайдцы и так далеко. А "Брайтон" снова не побеждает, зато такая ничья точно может рассматриваться чуть ли не как победа.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Брайтон" — "Арсенал" 1:1

Голы: Педро (61, с пенальти) — Нванери (16)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Игор (Уэбстер, 66), Эступиньян — Балеба, Аяри — Груда (Минте, 46), О'Райли (Рюттер, 46), Адингра (Митома, 62) — Педро

"Арсенал": Рая — Партей, Салиба, Габриэл, Калафиори — Райс, Жоржиньо (Эдегор, 64), Мерино — Нванери (Мартинелли, 46), Жезус, Троссар

Предупреждения: Уэлтман (64), Минте (82) — Нванери (45+1), Мерино (84), Калафиори (90)