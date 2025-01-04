Борнмут установил клубную рекордную серию без поражений в АПЛ. Также команда забила больше всех в сезоне после замен

Коллектив из графства Дорсет не проигрывает в Премьер-лиге уже 8 матчей (5 побед, 3 ничьих). Это клубный рекорд в элитном дивизионе Англии. Серия началась в конце ноября после домашнего поражения "Брайтону" (1:2).

Единственный гол в поединке против "Эвертона" забил валлийский нападающий Дэвид Брукс, отличившийся всего через 6 минут после появления на поле. "Борнмут" забил уже 10 голов благодаря игрокам, выходившим на замену. Это самый лучший показатель в АПЛ в текущем сезоне.

"Вишни" занимают седьмую строчку (33 балла) и всего на 3 пункта отстают от зоны Лиги чемпионов.