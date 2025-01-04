Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут установил клубную рекордную серию в АПЛ и успешнее всех использует замены
Вишни проводят невероятный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Коллектив из графства Дорсет не проигрывает в Премьер-лиге уже 8 матчей (5 побед, 3 ничьих). Это клубный рекорд в элитном дивизионе Англии. Серия началась в конце ноября после домашнего поражения "Брайтону" (1:2).
Единственный гол в поединке против "Эвертона" забил валлийский нападающий Дэвид Брукс, отличившийся всего через 6 минут после появления на поле. "Борнмут" забил уже 10 голов благодаря игрокам, выходившим на замену. Это самый лучший показатель в АПЛ в текущем сезоне.
"Вишни" занимают седьмую строчку (33 балла) и всего на 3 пункта отстают от зоны Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Пока не раскроется. Динамо отдало хавбека в Зарю
- Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника
- Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина