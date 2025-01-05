Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Манчестер Сити: Не стоит слишком унижать себя
Высказался о последних результатах Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, какие результаты преследуют "горожан" в последних играх.
"Теперь мы получше понимаем, чего мы достигли за последние 10 лет и насколько это трудно. На данный момент мы находимся чуть ниже этого уровня. Мы усердно работаем, и команда возвращается в форму. В какие-то моменты мы играли хорошо, в какие-то – хуже. Стало получше, но мы понимаем, что должно быть еще лучше.
Не стоит слишком унижать себя. В этом сезоне мы не были на обычном уровне. Все говорили: "Сити" постоянно выигрывает, это должно быть легко". Но на самом деле это не так", – сказал бельгиец.
Напомним, что "Манчестер Сити" выиграл всего 3 из 15 последних матчей.
Популярное сейчас
- Вирт рассказал, как президент Вереса отказался пригласить футболиста Динамо
- "Барахло *****". Милевский отреагировал на выступление медийной сборной Украины
- Так играть нельзя. Сборная Украины по медиафутболу чуть не пропустила максимально глупый гол. Видео
- "Раньше мы этого не делали". Лидер Ливерпуля сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса