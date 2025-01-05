Полузащитник Манчестер Сити: Не стоит слишком унижать себя

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, какие результаты преследуют "горожан" в последних играх.

"Теперь мы получше понимаем, чего мы достигли за последние 10 лет и насколько это трудно. На данный момент мы находимся чуть ниже этого уровня. Мы усердно работаем, и команда возвращается в форму. В какие-то моменты мы играли хорошо, в какие-то – хуже. Стало получше, но мы понимаем, что должно быть еще лучше.

Не стоит слишком унижать себя. В этом сезоне мы не были на обычном уровне. Все говорили: "Сити" постоянно выигрывает, это должно быть легко". Но на самом деле это не так", – сказал бельгиец.