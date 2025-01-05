Мареска - про 1:1 с Кристал Пэлас: Челси нужно улучшить реализацию

Вчера, в рамках 20-го тура чемпионата Англии, "Челси" сыграл в ничью с "Кристал Пэлас" – 1:1.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал ничью:

"Мы сделали достаточно для победы в сегодняшнем матче. Мы создали достаточно моментов для того, чтобы одержать победу, но нам нужно улучшить реализацию. К сожалению, в конце мы пропустили, но в общем, я думаю, мы сделали достаточно для победы.

Мы стараемся повышать интенсивность тренировок в течение недели, когда готовимся к игре, даже если она и так уже на грани. Нам нужно улучшить реализацию, даже несмотря на то, что сейчас мы являемся одной из лучших команд по количеству забитых мячей", – сказал Мареска.