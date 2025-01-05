  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мареска - про 1:1 с Кристал Пэлас: Челси нужно улучшить реализацию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мареска - про 1:1 с Кристал Пэлас: Челси нужно улучшить реализацию

Англия
Обновлено

Забрали один балл и на этом хорошо

Мареска - про 1:1 с Кристал Пэлас: Челси нужно улучшить реализацию

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, в рамках 20-го тура чемпионата Англии, "Челси" сыграл в ничью с "Кристал Пэлас" – 1:1.

Читайте такжеАПЛ. Кристал Пэлас - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал ничью:

"Мы сделали достаточно для победы в сегодняшнем матче. Мы создали достаточно моментов для того, чтобы одержать победу, но нам нужно улучшить реализацию. К сожалению, в конце мы пропустили, но в общем, я думаю, мы сделали достаточно для победы.

Мы стараемся повышать интенсивность тренировок в течение недели, когда готовимся к игре, даже если она и так уже на грани. Нам нужно улучшить реализацию, даже несмотря на то, что сейчас мы являемся одной из лучших команд по количеству забитых мячей", – сказал Мареска.

По теме
yellow-arrow
17-летний полузащитник Арсенала установил голевое достижение в рамках АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ
yellow-arrow
Полузащитник Манчестер Сити: Не стоит слишком унижать себя
Челси (Лондон) Энцо Мареска
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football.london
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости