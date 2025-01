17-летний полузащитник Арсенала установил голевое достижение в рамках АПЛ

Во вчерашнем матче 20 тура АПЛ "Арсенал" в гостях сыграл вничью с "Брайтоном". Единственный гол "канониров" забил 17-летний полузащитник Итан Нванери. Для него это второй мяч в текущем чемпионате.

Таким образом, он стал самым молодым футболистом в истории "Арсенала", который забил два гола в рамках АПЛ до достижения совершеннолетия.

Также среди всех участников Премьер-лиги Нванери – шестой, которому подчинилось это достижение. До достижения 18-летнего возраста ранее забивали Уэйн Руни (7), Майкл Оуэн (5), Дэнни Кадамартери (3), Джеймс Милнер (3) и Федерико Македа (2).

6+1 - Ethan Nwaneri (2 goals) became just the sixth player to score more than one Premier League goal before turning 18 years old after Wayne Rooney (7), Michael Owen (5), Danny Cadamarteri (3), James Milner (3) and Federico Macheda (2), and the first to do so for Arsenal.… pic.twitter.com/ecuruNKeeu