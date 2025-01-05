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17-летний полузащитник Арсенала установил голевое достижение в рамках АПЛ

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Мало кому такое удавалось

17-летний полузащитник Арсенала установил голевое достижение в рамках АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 20 тура АПЛ "Арсенал" в гостях сыграл вничью с "Брайтоном". Единственный гол "канониров" забил 17-летний полузащитник Итан Нванери. Для него это второй мяч в текущем чемпионате.

Таким образом, он стал самым молодым футболистом в истории "Арсенала", который забил два гола в рамках АПЛ до достижения совершеннолетия.

Также среди всех участников Премьер-лиги Нванери – шестой, которому подчинилось это достижение. До достижения 18-летнего возраста ранее забивали Уэйн Руни (7), Майкл Оуэн (5), Дэнни Кадамартери (3), Джеймс Милнер (3) и Федерико Македа (2).

Нванери вчера провел первый тайм и был заменен в перерыве на Мартинелли из-за травмы. В общей сложности это был его 12 матч в текущем розыгрыше АПЛ. Дебютный гол он забил в ворота "Ноттингема" в 12 туре.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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