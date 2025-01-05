Ливерпуль предложил Александеру-Арнольду контракт в 78 миллионов фунтов. Реал сделал ставку побольше

"Ливерпуль" продолжает пытаться продлить контракт с правым защитником Трентом Александером-Арнольдом. Детали переговоров раскрывает Mirror.

Мерсисайдцы предложили игроку контракт сроком пять лет. Общая зарплата может составлять 78 млн фунтов (или 94 млн евро). В неделю Трента ожидает зарплата 300 тысяч фунтов.

В то же время "Реал" предложил англичанину такой же контракт на те же 300 тысяч фунтов в неделю в течение пяти лет. Однако мадридцы готовы выплатить Тренту солидный бонус за подписание соглашения на правах свободного агента.

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Кроме этого "сливочные" готовы и сейчас заплатить "Ливерпулю" около 20 миллионов фунтов за покупку игрока. Однако мерсисайдцы пока категорически не рассматривают такой вариант.

Александер-Арнольд всю свою карьеру выступает в “Ливерпуле”. В общей сложности на его счету 333 матча в составе мерсисайдцев, в том числе 23 – в текущем сезоне.

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Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 75 миллионов евро. По этому показателю он самый дорогой правый защитник мира. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.