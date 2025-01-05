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Тренер МЮ перед игрой против Ливерпуля: Нам нужны лидеры
Совершится чудо на Энфилде?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями по поводу игры против "Ливерпуля", которая пройдет сегодня в 18:30.
"Игроки волнуются перед игрой. Мы должны справиться с этим. Нам нужны лидеры, чтобы помочь другим игрокам. Я самый ответственный человек здесь, я занимаюсь тем, чтобы улучшить выступления сегодня", — цитирует Аморима Фабрицио Романо.
Добавим, что "МЮ" занимает 14 место в турнирной таблице, а их сегодняшний соперник — первое.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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