Тренер МЮ перед игрой против Ливерпуля: Нам нужны лидеры

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями по поводу игры против "Ливерпуля", которая пройдет сегодня в 18:30.

"Игроки волнуются перед игрой. Мы должны справиться с этим. Нам нужны лидеры, чтобы помочь другим игрокам. Я самый ответственный человек здесь, я занимаюсь тем, чтобы улучшить выступления сегодня", — цитирует Аморима Фабрицио Романо.

Добавим, что "МЮ" занимает 14 место в турнирной таблице, а их сегодняшний соперник — первое.