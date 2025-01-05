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Артета рассказал, почему заменил нападающего в начале второго тайма матча с Брайтоном

Англия
Обновлено

Больно это говорить

Артета рассказал, почему заменил нападающего в начале второго тайма матча с Брайтоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, почему заменил нападающего в начале второго тайма матча с "Брайтоном".

По словам испанского специалиста, у 17-летний нападающий почувствовал боль в мышцах.

"Очень плохие новости, потому что я думаю, что мы его потеряли. Нам пришлось снять его с матча из-за проблем с мышцами", - сказал Артета.

Нванери на 16-й минуте забил гол "Брайтону" и побил клубный рекорд до своего 18-летия. В "Арсенале" видели нападающего как замену Саке, которого прооперировали.

В начале второго тайма вместо Нванери вышел Габриэль Мартинелли.

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Напомним, "Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном" (1:1). Обзор матча смотрите на сайте.

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Источник:
TalkSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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