В Ливерпуле рассказали, состоится ли матч против Манчестер Юнайтед. Город замело снегом. Видео

Английский "Ливерпуль" рассказал, состоится ли матч против "Манчестер Юнайтед".

На своём клубном канале "Ливерпуль" написал, что утром прошло совещание по безопасности, на котором оценили погодные условия и условия проезда на "Энфилд".

Сегодня ночью Ливерпуль замело снегом. В сети появляются видео поблизости "Энфилда".

Worst snow we’ve ever seen, treacherous conditions right there, call it off ????pic.twitter.com/LJ64oFLSsq