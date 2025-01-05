В Ливерпуле рассказали, состоится ли матч против Манчестер Юнайтед. Город замело снегом. Видео

Английский "Ливерпуль" рассказал, состоится ли матч против "Манчестер Юнайтед".

На своём клубном канале "Ливерпуль" написал, что утром прошло совещание по безопасности, на котором оценили погодные условия и условия проезда на "Энфилд".

"На данном этапе планируется, что матч пройдет в обычном режиме, и прилагаются все усилия для его продолжения.

В полдень (по лондонскому времени - ред) состоится еще одно совещание по безопасности для оценки текущих условий.

Мы сообщим болельщикам как можно скорее. Пожалуйста, будьте особенно осторожны, Красные", - сообщил клуб.