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В Ливерпуле рассказали, состоится ли матч против Манчестер Юнайтед. Город замело снегом. Видео
Ночь была снежной
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" рассказал, состоится ли матч против "Манчестер Юнайтед".
На своём клубном канале "Ливерпуль" написал, что утром прошло совещание по безопасности, на котором оценили погодные условия и условия проезда на "Энфилд".
"На данном этапе планируется, что матч пройдет в обычном режиме, и прилагаются все усилия для его продолжения.
В полдень (по лондонскому времени - ред) состоится еще одно совещание по безопасности для оценки текущих условий.
Мы сообщим болельщикам как можно скорее. Пожалуйста, будьте особенно осторожны, Красные", - сообщил клуб.
Сегодня ночью Ливерпуль замело снегом. В сети появляются видео поблизости "Энфилда".
Worst snow we’ve ever seen, treacherous conditions right there, call it off ????pic.twitter.com/LJ64oFLSsq— The United Stand (@UnitedStandMUFC) January 5, 2025
Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" запланирован на 5 января в 18:30 по киевскому времени.
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