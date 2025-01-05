Тоттенхэм официально сообщил о трансфере голкипера из Чехии

Чешский вратарь Антонин Кински стал игроком "Тоттенхэма". Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

"Шпоры" заплатили "Славии" Прага ориентировочно 16 миллионов евро. Контракт заключен к лету 2031 года.

Голкипер выбрал футболку с 31-м номером на спине.

Introducing our new 31 ???? pic.twitter.com/N6pSCALKMt — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 5, 2025

Пока Кински не может выступать за "Тоттенхэм". Сначала он должен получить право на работу, после чего может полноценно присоединиться к "шпорам".

Уроженец Праги прошел через несколько столичных клубов: "Темпо Прага", "Богемианс Прага 1905" и "Дукла Прага" – в первом составе последнего дебютировал в июле 2020 года в 17-летнем возрасте. Через год после дебюта "Славия" пригласила голкипера, где он провел 30 поединков.

Также дважды он вызывался в первую сборную Чехии, в том числе и на октябрьский матч против Украины в Лиге наций. Однако оставался на скамейке для запасных.

Напомним, что в настоящее время в лазарете "Тоттенхэма" находятся два голкипера: Гульельмо Викарио и Фрейзер Форстер. Вчера против "Ньюкасла" в воротах лондонцев впервые в своей карьере в АПЛ сыграл Брендон Остин.