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Тоттенхэм официально сообщил о трансфере голкипера из Чехии

Англия

"Второй Петр Чех" – так называют его в СМИ

Тоттенхэм официально сообщил о трансфере голкипера из Чехии

Фото: ФК Тоттенгем

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Чешский вратарь Антонин Кински стал игроком "Тоттенхэма". Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

"Шпоры" заплатили "Славии" Прага ориентировочно 16 миллионов евро. Контракт заключен к лету 2031 года.

Голкипер выбрал футболку с 31-м номером на спине.

Пока Кински не может выступать за "Тоттенхэм". Сначала он должен получить право на работу, после чего может полноценно присоединиться к "шпорам".

Уроженец Праги прошел через несколько столичных клубов: "Темпо Прага", "Богемианс Прага 1905" и "Дукла Прага" – в первом составе последнего дебютировал в июле 2020 года в 17-летнем возрасте. Через год после дебюта "Славия" пригласила голкипера, где он провел 30 поединков.

Также дважды он вызывался в первую сборную Чехии, в том числе и на октябрьский матч против Украины в Лиге наций. Однако оставался на скамейке для запасных.

Напомним, что в настоящее время в лазарете "Тоттенхэма" находятся два голкипера: Гульельмо Викарио и Фрейзер Форстер. Вчера против "Ньюкасла" в воротах лондонцев впервые в своей карьере в АПЛ сыграл Брендон Остин.

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Источник:
Офіційний сайт Тоттенгема
Опубликовал: Максим Кучер
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