  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. На фоне интереса ТОП-клубов. Вулверхэмптон ведёт переговоры со своим нападающим
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На фоне интереса ТОП-клубов. Вулверхэмптон ведёт переговоры со своим нападающим

Англия

Хотят продлить контракт

На фоне интереса ТОП-клубов. Вулверхэмптон ведёт переговоры со своим нападающим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" ведёт переговоры со своим нападающим.

По информации журналиста DailyMail Сэма Мокбела, в клубе ведутся переговоры с Куньей и есть уверенность, что нападающий продлит контракт с "волками".

"Переговоры между "Вулверхэмптоном" и Куньей продвигаются успешно. Клуб уверен в себе и ожидает, что его форвард подпишет новые условия", - написал журналист.

Напомним, что лондонский "Арсенал" интересовался возможностью подписанья Куньи, но маловероятно, что "Вулверхэмптон" отпустит своего лучшего игрока посреди сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Матеус Кунья сыграл 20 матчей за "Вулверхэмптон", в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Нынешний контракт с клубом действителен до июня 2027 года.

Напомним, что Кунья дисквалифицирован на два матча Английской Премьер-Лиги.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм официально сообщил о трансфере голкипера из Чехии
yellow-arrow
В Ливерпуле рассказали, состоится ли матч против Манчестер Юнайтед. Город замело снегом. Видео
yellow-arrow
Артета рассказал, почему заменил нападающего в начале второго тайма матча с Брайтоном
Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Матеус Кунья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sami Mokbel
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости