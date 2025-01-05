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На фоне интереса ТОП-клубов. Вулверхэмптон ведёт переговоры со своим нападающим
Хотят продлить контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" ведёт переговоры со своим нападающим.
По информации журналиста DailyMail Сэма Мокбела, в клубе ведутся переговоры с Куньей и есть уверенность, что нападающий продлит контракт с "волками".
"Переговоры между "Вулверхэмптоном" и Куньей продвигаются успешно. Клуб уверен в себе и ожидает, что его форвард подпишет новые условия", - написал журналист.
Напомним, что лондонский "Арсенал" интересовался возможностью подписанья Куньи, но маловероятно, что "Вулверхэмптон" отпустит своего лучшего игрока посреди сезона.
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В этом сезоне Матеус Кунья сыграл 20 матчей за "Вулверхэмптон", в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Нынешний контракт с клубом действителен до июня 2027 года.
Напомним, что Кунья дисквалифицирован на два матча Английской Премьер-Лиги.
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