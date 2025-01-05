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“Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень”: де Брюйне прокомментировал свое будущее

Англия

Убежал от ответа

“Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень”: де Брюйне прокомментировал свое будущее

Manchester City

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Капитан “Манчестер” Сити Кевин де Брюйне ответил на вопрос о продолжении своей карьеры.

“Слухи о моем будущем? Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень.

Я чувствую, что с каждой неделей мне становится лучше. Теперь я могу играть 90 минут. Это была неприятная пара месяцев из-за травмы”, – сказал бельгиец.

Текущий контракт де Брюйне рассчитан до конца текущего сезона. Недавно Гвардиола отказался комментировать продление соглашения с бельгийцем.

В текущем сезоне на счету Кевина два гола в три ассиста в 18 матчах во всех турнирах. Эти результативные действия он оформил в АПЛ.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 35 миллионов евро.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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