“Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень”: де Брюйне прокомментировал свое будущее

Капитан “Манчестер” Сити Кевин де Брюйне ответил на вопрос о продолжении своей карьеры.

“Слухи о моем будущем? Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень.

Я чувствую, что с каждой неделей мне становится лучше. Теперь я могу играть 90 минут. Это была неприятная пара месяцев из-за травмы”, – сказал бельгиец.