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“Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень”: де Брюйне прокомментировал свое будущее
Убежал от ответа
Manchester City
Капитан “Манчестер” Сити Кевин де Брюйне ответил на вопрос о продолжении своей карьеры.
“Слухи о моем будущем? Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень.
Я чувствую, что с каждой неделей мне становится лучше. Теперь я могу играть 90 минут. Это была неприятная пара месяцев из-за травмы”, – сказал бельгиец.
Текущий контракт де Брюйне рассчитан до конца текущего сезона. Недавно Гвардиола отказался комментировать продление соглашения с бельгийцем.
В текущем сезоне на счету Кевина два гола в три ассиста в 18 матчах во всех турнирах. Эти результативные действия он оформил в АПЛ.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 35 миллионов евро.
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