Хочет восстановиться в конце марта. Фофана уверен в несерьезности своей травмы

Уэсли Фофана постарается быстро восстановиться, чтобы помочь команде в конце сезона.

Центральный защитник "Челси" Уэсли Фофана получил травму подколенного сухожилия 1 декабря 2024 года. Врачи заявляют, что француз выбыл до конца этого сезона, однако игрок надеется восстановиться до марта.

Напомним, за этот сезон Уэсли сыграл 12 игр без результативных действий.