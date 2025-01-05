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Хочет восстановиться в конце марта. Фофана уверен в несерьезности своей травмы
Дал надежды тренеру Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
Уэсли Фофана постарается быстро восстановиться, чтобы помочь команде в конце сезона.
Центральный защитник "Челси" Уэсли Фофана получил травму подколенного сухожилия 1 декабря 2024 года. Врачи заявляют, что француз выбыл до конца этого сезона, однако игрок надеется восстановиться до марта.
Напомним, за этот сезон Уэсли сыграл 12 игр без результативных действий.
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Источник:lequipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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