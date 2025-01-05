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Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Англия

Комиссия по безопасности провела два совещания

Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Фото: https://twitter.com/realmadrid

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Комиссия по безопасности на "Энфилде" приняла окончательное решение по матчу "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

По словам "Ливерпуля", матч состоится

"Сегодняшний матч против "Манчестер Юнайтед" пройдет по плану. Ранее были проведены два совещания по безопасности для оценки погодных условий и условий поездки.

Мы благодарим всех, кто помог нам провести эту игру сегодня. Если вы едете на "Энфилд", то, пожалуйста, будьте особенно осторожны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами там", - сообщил клуб.

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В сети появилось видео состояния газона на "Энфилде". Несмотря на снег, состояние газона почти идеальное.

Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" состоится 5 января в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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