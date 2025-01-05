Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Комиссия по безопасности на "Энфилде" приняла окончательное решение по матчу "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

По словам "Ливерпуля", матч состоится

"Сегодняшний матч против "Манчестер Юнайтед" пройдет по плану. Ранее были проведены два совещания по безопасности для оценки погодных условий и условий поездки.

Мы благодарим всех, кто помог нам провести эту игру сегодня. Если вы едете на "Энфилд", то, пожалуйста, будьте особенно осторожны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами там", - сообщил клуб.