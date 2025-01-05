  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Микель Артета высказался о пенальти в ворота Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Микель Артета высказался о пенальти в ворота Арсенала

Англия

Главный тренер сказал своё мнение

Микель Артета высказался о пенальти в ворота Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о пенальти, назначенный в ворота лондонского клуба.

По словам испанского тренера, он впервые увидел подобное и раскритиковал видеоарбитров матча.

"Мы очень разочарованы решением, которое привело к голу, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного

Он тоже касается мяча. [Это] странно. Это значит, что мы, вероятно, никогда раньше такого не видели. Я за всю свою карьеру такого не видел. Я спросил парней, видели ли они такое, и никто раньше такого не видел. Так что это что-то новое

Я проверил, и через три секунды они сказали, что уже проверили VAR. Кажется, это быстро", - возмутился Артета в интервью BBC Sport.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "Арсенал" поделил очки с "Брайтоном" в очном матче (1:1). Видеообзор смотрите на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Лерой Сане может возвратиться в АПЛ. Вингером заинтересовался Ливерпуль
yellow-arrow
Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Хочет восстановиться в конце марта. Фофана уверен в несерьезности своей травмы
Арсенал (Лондон) Микель Артета Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости