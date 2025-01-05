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Микель Артета высказался о пенальти в ворота Арсенала
Главный тренер сказал своё мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о пенальти, назначенный в ворота лондонского клуба.
По словам испанского тренера, он впервые увидел подобное и раскритиковал видеоарбитров матча.
"Мы очень разочарованы решением, которое привело к голу, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного
Он тоже касается мяча. [Это] странно. Это значит, что мы, вероятно, никогда раньше такого не видели. Я за всю свою карьеру такого не видел. Я спросил парней, видели ли они такое, и никто раньше такого не видел. Так что это что-то новое
Я проверил, и через три секунды они сказали, что уже проверили VAR. Кажется, это быстро", - возмутился Артета в интервью BBC Sport.
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Напомним, "Арсенал" поделил очки с "Брайтоном" в очном матче (1:1). Видеообзор смотрите на нашем сайте.
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