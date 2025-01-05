Микель Артета высказался о пенальти в ворота Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о пенальти, назначенный в ворота лондонского клуба.

По словам испанского тренера, он впервые увидел подобное и раскритиковал видеоарбитров матча.

"Мы очень разочарованы решением, которое привело к голу, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного

Он тоже касается мяча. [Это] странно. Это значит, что мы, вероятно, никогда раньше такого не видели. Я за всю свою карьеру такого не видел. Я спросил парней, видели ли они такое, и никто раньше такого не видел. Так что это что-то новое

Я проверил, и через три секунды они сказали, что уже проверили VAR. Кажется, это быстро", - возмутился Артета в интервью BBC Sport.