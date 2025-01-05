Лерой Сане может возвратиться в АПЛ. Вингером заинтересовался Ливерпуль

Сейчас "Ливерпуль" ищет замену Мохаммеду Салаху, у которого истекает контракт с "Ливерпулем" летом 2025 года. Один из кандидатов, кого могут подписать мерсисайдцы, – это Лерой Сане.

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По информации Fichajes, "Ливерпуль" считает Лероя Сане хорошим кандидатом из-за того, что у него есть опыт игры в чемпионате Англии, и шанс, что он не заиграет в АПЛ, очень мал. И вообще главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту нравится стиль игры немца.

Отметим, что за этот сезон Сане отыграл 11 матчей в Бундеслиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.