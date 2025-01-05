  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лерой Сане может возвратиться в АПЛ. Вингером заинтересовался Ливерпуль
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лерой Сане может возвратиться в АПЛ. Вингером заинтересовался Ливерпуль

Англия

Согласится ли он вернуться в Англию?

Лерой Сане может возвратиться в АПЛ. Вингером заинтересовался Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сейчас "Ливерпуль" ищет замену Мохаммеду Салаху, у которого истекает контракт с "Ливерпулем" летом 2025 года. Один из кандидатов, кого могут подписать мерсисайдцы, – это Лерой Сане.

Читайте такжеТурецкий гранд рассчитывает на подписание звездного вингера Баварии на правах свободного агента

По информации Fichajes, "Ливерпуль" считает Лероя Сане хорошим кандидатом из-за того, что у него есть опыт игры в чемпионате Англии, и шанс, что он не заиграет в АПЛ, очень мал. И вообще главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту нравится стиль игры немца.

Отметим, что за этот сезон Сане отыграл 11 матчей в Бундеслиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Микель Артета высказался о пенальти в ворота Арсенала
yellow-arrow
Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Хочет восстановиться в конце марта. Фофана уверен в несерьезности своей травмы
Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Лерой Сане
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости