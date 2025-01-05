Арсенал готов в январе продать конкурента Зинченко

“Арсенал” готов продать во время текущего трансферного окна защитника команды Якуба Кивера. Об этом сообщает The Telegraph.

"Канониры" ожидают предложения от других клубов относительно защитника. Лондонцы хотят получить около 20 миллионов фунтов (24 миллиона евро).

Ранее "Наполи" проявлял интерес к защитнику "Арсенала". Поляк именно с итальянского чемпионата перешел в состав "канониров". Лондонцы в январе 2023 года заплатили "Специи" 19,5 млн евро.

Однако пока такой шаг от "Арсенала" не гарантирован. У клуба есть проблемы с глубиной состава из-за травм Бена Уайта и Тахекиро Томиясу.

В текущем сезоне на счету Кивера два ассиста в 14 матчах во всех турнирах. Напомним, что он центральный защитник, но также играет и слева в обороне.