Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал готов в январе продать конкурента Зинченко
Ждет предложения
Getty Images / Global Images Ukraine
“Арсенал” готов продать во время текущего трансферного окна защитника команды Якуба Кивера. Об этом сообщает The Telegraph.
"Канониры" ожидают предложения от других клубов относительно защитника. Лондонцы хотят получить около 20 миллионов фунтов (24 миллиона евро).
Ранее "Наполи" проявлял интерес к защитнику "Арсенала". Поляк именно с итальянского чемпионата перешел в состав "канониров". Лондонцы в январе 2023 года заплатили "Специи" 19,5 млн евро.
Однако пока такой шаг от "Арсенала" не гарантирован. У клуба есть проблемы с глубиной состава из-за травм Бена Уайта и Тахекиро Томиясу.
В текущем сезоне на счету Кивера два ассиста в 14 матчах во всех турнирах. Напомним, что он центральный защитник, но также играет и слева в обороне.
Популярное сейчас
- Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
- Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов
- Победа Забарного над Миколенко, Ман Сити выходит из кризиса, ничьи Арсенала и Челси, провал медийной сборной Украины. Главные новости за 4 декабря
- Стало известно, сколько предложил Реал Ливерпулю за трансфер Александера-Арнольда
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса