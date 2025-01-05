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Сандерленд сыграет с одним из аутсайдеров Чемпионшипа. Попал ли Русин в стартовый состав?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 26-м туре Чемпионшипа встретятся "Сандерленд", в котором состоит украинец Назарий Русин, и "Портсмут".
Назарий Русин остался на скамейке запасных.
RLB names an unchanged XI to take on Portsmouth! ????#SUNPOR pic.twitter.com/O2UJqUlSHJ— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 5, 2025
В последний раз Назарий Русин выходил на одну минуту в матче прошлого тура против "Шеффилд Юнайтед" 1 января.
Всего нападающий сыграл в 7-ми матчах в Чемпионшипе. Максимум он находился на поле 18 минут – в матче первого тура против "Кардиффа". Меньше 10-ти минут тренер выделял украинцу в трёх матчах: "Дерби Каунти" (5 минут), "Портсмут" (3 минуты) и "Шеффилд Юнайтед" (1 минута).
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Перед матчем "Сандерленд" в турнирной таблице четвёртый с 47-ю очками, "Портсмут" - 21-й с 23-мя очками.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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