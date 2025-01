Сандерленд сыграет с одним из аутсайдеров Чемпионшипа. Попал ли Русин в стартовый состав?

В 26-м туре Чемпионшипа встретятся "Сандерленд", в котором состоит украинец Назарий Русин, и "Портсмут".

Назарий Русин остался на скамейке запасных.

RLB names an unchanged XI to take on Portsmouth! ????#SUNPOR pic.twitter.com/O2UJqUlSHJ