"Манчестер Юнайтед" изучает варианты подписания звёздного игрока сборной Нигерии.

По сообщениям журналиста Даниэля Лонго, английский клуб серьёзно нацелен на Осимхена. Их идея заключается в том, чтобы уговорить "Наполи" сделать скидку на отступных нападающего, составляющих 62 млн фунтов.

"Манчестер Юнайтед" готов пожертвовать Зиркзее, чтобы получить африканского футболиста. Но им придётся конкурировать с "ПСЖ", которые также интересуются футболистом.

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Этот сезон Виктор Осимхен проводит в "Галатасарае" на правах аренды. В 16-ти играх во всех турнирах за турецкий клуб он забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

TransferMarkt оценивает футболиста в 75 млн евро.