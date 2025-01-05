АПЛ. Фулхэм – Ипсвич 2:2. Только пенальти спасают дачников от поражения

Обе команды приняли активное участие в неудачной серии "Челси" и поочередно обыграли команду Марески. А теперь пытались определить, кто из них сильнее уже в очной битве. Дела у Кирана Маккенны налаживаются по сравнению со стартом сезона, поэтому на "трактористов" стали смотреть немного по-другому, особенно после того, как они без проблем одолели "Челси". А Марку Силва просто продолжает свою хорошую работу и его команда на протяжении всего сезона воспринималась как очень опасный соперник в любом случае.

Стартовые составы обоих коллективов особо не удивили, разве что маневр от Силвы с передвижением Антони Робинсона из зоны правого защитника на позицию правого полуфланга в атаке, немного удивило. Однако эффективным этот прием не стал.

Именно "дачники" владели инициативой с первых минут, однако владеть инициативой - не значит, что ты регулярно угрожаешь чужим воротам. Практически за весь первый тайм был лишь один достойный момент у хозяев, когда Уилсон выбегал на пространство в почти на свидание с вратарем, но против него сфолил Дэвис, за что получил желтую, хотя это было очень близко к удалению.

А "трактористы" ждали своего шанса, ждали спокойно, играли от обороны и спокойно и очень грамотно отражали атаки соперника. Все атаки от гостей - это именно контратаки после длинных забросов на Дилепа. Под конец первого тайма им удалось открыть счет, правда это уже был второй темп их первоочередной атаки. Подача на дальнюю штангу, откуда пробил Броудхед, впрочем попал в перекладину, Бесси пытался в панике выбить круглого подальше, но сбросил точно на открытого Смодича, который наказал соперника за такую неосторожность.

И несмотря на то, что команда Маккенны мало владела мячом и играла от обороны, их гол выглядел логично и вполне заслуженно. Мы ожидали увидеть какой-то четкий ответ от "дачников" на этот пропущенный гол. Но ни в конце первого, ни в начале второго, ничего особенного мы не увидели. На 63-й минуте произошел первый острый момент после удара головой от Смита-Роу, но не попал он в створ ворот. Выглядело это как первый звоночек потенциальных проблем для гостей, впрочем они и сами не отставали и, например, удар от Броудхеда выглядел просто смертельно, только сейв от Лено помог "дачникам".

Возможно, если бы не глупость от капитана "Ипсвича", то матч мог бы так и завершиться, но на ровном месте он попал по ноге Уилсону и это пенальти, который уверенно реализовал Рауль Хименес. 1:1 и можно рассчитывать на камбэк, правда? Не совсем. Уже через минуту после этого Кастань фолит против Дилепа и это пенальти уже в ворота "Фулхэма", также абсолютно справедливый и его очень уверенно реализовал сам Дилеп. 1:2.

"Фулхэму" было и в дальнейшем трудно создавать моменты, зато они пропускали остроту на собственные ворота, особенно близким к третьему голу был Кларк, после удара которого круглый попал в стойку ворот. А уже на последних минутах Хименес своим врыванием в штрафную заработал еще один пенальти для своей команды, его сбил Дэвис. Сам мексиканец конвертировал эту возможность в гол и оформил дубль с пенальти. Но ничья с таким соперником - это все равно мало. После этого матча коллективы остались на своих местах в турнирной таблице, однако "Ипсвич" теперь выглядит как реально готовый претендент для борьбы за выживание.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Фулхэм" — "Ипсвич" 2:2

Голы: Хименес (69, 90+1, оба с пенальти) — Смодич (38), Дилеп (71, с пенальти)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Диоп (Смит-Роу, 46), Андерсен, Бесси — Кейрни (Перейра, 64), Лукич (Траоре, 79), Ивоби (Муниз, 64) — Уилсон, Робинсон — Хименес

"Ипсвич": Уолтон — О'Ши, Вулвенден, Гривз — Джонсон (Бернс, 80), Морси, Каюсте (Филлипс, 74), Дэвис — Броудхед (Кларк, 80), Смодич (Тейлор, 74) — Дилеп (Аль-Хамади, 88)

Предупреждения: Перейра (90+3) — Дэвис (27), Броудхед (39), О'Ши (66), Морси (68), Джонсон (78)