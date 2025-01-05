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Поединок, не зависящий от мест в турнирной таблице. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Фото: premierleague.com
Центральный матч тура в Английской Премьер-Лиге. Встречаются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
Тренеры поставили следующие стартовые составы:
"Ливерпуль"
The Reds to take on Manchester United ✊???? #LIVMUN— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025
"Манчестер Юнайтед"
???? Today's starting XI has landed ????#MUFC || #LIVMUN— Manchester United (@ManUtd) January 5, 2025
Отметим, что в основную команду "Ливерпуля" вернулся центральный защитник Ибраима Конате, который травмировался в матче Лиги Чемпионов против "Реала". В "Манчестер Юнайтед" после дисквалификации верпнулся капитан Бруно Фернандеш.
Это матч второго круга в Премьер-Лиге. Прошлая встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счётом 0:3 в пользу "Ливерпуля".
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Перед матчем "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу с 45-ю баллами и игрой в запасе против "Эвертона". "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 22-мя очками.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени
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