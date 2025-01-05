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Поединок, не зависящий от мест в турнирной таблице. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Англия

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени

Поединок, не зависящий от мест в турнирной таблице. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Фото: premierleague.com

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Центральный матч тура в Английской Премьер-Лиге. Встречаются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Тренеры поставили следующие стартовые составы:

"Ливерпуль"

"Манчестер Юнайтед"

Отметим, что в основную команду "Ливерпуля" вернулся центральный защитник Ибраима Конате, который травмировался в матче Лиги Чемпионов против "Реала". В "Манчестер Юнайтед" после дисквалификации верпнулся капитан Бруно Фернандеш.

Это матч второго круга в Премьер-Лиге. Прошлая встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счётом 0:3 в пользу "Ливерпуля".

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Перед матчем "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу с 45-ю баллами и игрой в запасе против "Эвертона". "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 22-мя очками.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени

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Английская Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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