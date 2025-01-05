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Названа причина отсутствия ключевого полузащитника Ливерпуля на матч против Манчестер Юнайтед
Он бы помог в матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Названа причина отсутствия ключевого полузащитника "Ливерпуля" на матч против "Манчестер Юнайтед".
Доминика Собослаи нет в заявке "Ливерпуля" на поединок. По информации Anfield Watch, полузащитник в последние дни он приболел, и клубные врачи посоветовали отдых.
В прошлом матче Доминик Собослаи также не играл по причине дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек. Полузащитник полуцчил пятую жёлтую карточку в матче против "Лестера" через 2 минуты после выхода на замену.
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В этом сезоне Доминик Собослаи сыграл в 17-ти матчах Премьер-Лиги, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.
Матч "Ливерпуль – Манчестер Юнайтед" начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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