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Названа причина отсутствия ключевого полузащитника Ливерпуля на матч против Манчестер Юнайтед

Англия

Он бы помог в матче

Названа причина отсутствия ключевого полузащитника Ливерпуля на матч против Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Названа причина отсутствия ключевого полузащитника "Ливерпуля" на матч против "Манчестер Юнайтед".

Доминика Собослаи нет в заявке "Ливерпуля" на поединок. По информации Anfield Watch, полузащитник в последние дни он приболел, и клубные врачи посоветовали отдых.

В прошлом матче Доминик Собослаи также не играл по причине дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек. Полузащитник полуцчил пятую жёлтую карточку в матче против "Лестера" через 2 минуты после выхода на замену.

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В этом сезоне Доминик Собослаи сыграл в 17-ти матчах Премьер-Лиги, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.

Матч "Ливерпуль – Манчестер Юнайтед" начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Ливерпуль Доминик Собослаи
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Источник:
AnfieldWatch
Опубликовал: Владислав Прийменко
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