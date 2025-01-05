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Определяли победителя. Невилл и Каррагер устроили снежную битву на Энфилде. Видео
Захотелось, что ж поделать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гари Невилл и Джейми Каррагер устроили снежную битву на "Энфилде".
Персонал "Ливерпуля" оставил кусочек снега на газоне. Экс-защитники "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" решили этим воспользоваться.
Каррагер перебрасывал снег с газона в сторону Невилла. Экс-защитник клуба из Манчестера зачерпывал лопатой снег с горки и кидал обратно на поле. Это переросло в соревнование между ними.
Момент попал в трансляцию.
Please never change, @GNev2 & @Carra23 ????☃️ pic.twitter.com/TpwN4an07v— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 5, 2025
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Напомним, сегодня в Ливерпуле ночью выпал снег и матч местной команды был под угрозой переноса. Комиссия по безопасности приняла два решения и матч одобрили.
Встреча между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" состоится 5 января в 18:30 по киевскому времени.
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