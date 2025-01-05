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Определяли победителя. Невилл и Каррагер устроили снежную битву на Энфилде. Видео

Англия

Захотелось, что ж поделать

Определяли победителя. Невилл и Каррагер устроили снежную битву на Энфилде. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гари Невилл и Джейми Каррагер устроили снежную битву на "Энфилде".

Персонал "Ливерпуля" оставил кусочек снега на газоне. Экс-защитники "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" решили этим воспользоваться.

Каррагер перебрасывал снег с газона в сторону Невилла. Экс-защитник клуба из Манчестера зачерпывал лопатой снег с горки и кидал обратно на поле. Это переросло в соревнование между ними.

Момент попал в трансляцию.

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Напомним, сегодня в Ливерпуле ночью выпал снег и матч местной команды был под угрозой переноса. Комиссия по безопасности приняла два решения и матч одобрили.

Встреча между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" состоится 5 января в 18:30 по киевскому времени.

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Гари Невилл Джейми Каррагер
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Источник:
Sky Sports Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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