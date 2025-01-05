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Рубен Аморим нашёл особенный способ мотивации игроков Манчестер Юнайтед

Англия

Посмотрим, поможет ли это им

Рубен Аморим нашёл особенный способ мотивации игроков Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рубен Аморим нашёл особенный способ мотивации игроков "Манчестер Юнайтед".

Для этого он привёл в пример чемпиона мира по дартсу Люка Литтлера. Инсайдер на "Олд Траффорд" сказал, что португальский тренер стремится так поднять уверенность команды

Он хочет, чтобы команда начала проявлять ту же уверенность в себе, которую Люк продемонстрировал в финале чемпионата мира в пятницу. Люка было не остановить, потому что он был полон решимости победить

Игроки должны проявить такое же мужество против "Ливерпуля"- сказал инсайдер.

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3 января Литтлер обыграл трёхкратного чемпиона мира по дартсу со счётом 7:3. Кроме того, Литтлер – болельщик "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что перед матчем с "Ливерпулем" "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место, набрав 22 очка и находится в 6-ти баллах от зоны вылета.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
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