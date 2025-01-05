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Форвард Фулхэма побил рекорд Чичарито
Эрнандес установил его в сезоне 2019/20
Фото: fulhamfc.com
Рауль Хименес установил историческое достижение. Благодаря сегодняшнему дублю в ворота "Ипсвича" он забил уже 55 голов в АПЛ.
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Таким образом, он стал самым результативным мексиканцем в истории английского первенства. Футболист превзошёл достижение соотечественника Хавьера Эрнандеса, также известного как "Чичарито" (53 мяча). Правда, Рауль провел больше поединков (179 против 158), поэтому по показателю гол за игру Хименес уступает экс-форварду "Манчестер Юнайтед" (0.31 – 0.34).
В кампании 2024/25 33-летний игрок отличился 8 раз и отдал 2 ассиста. Мексиканец присоединился к лондонскому коллективу летом 2023 года.
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